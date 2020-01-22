شكرا لقرائتكم غراهام: محاولة عزل ترمب يقودها حزبيون لأغراض سياسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الأربعاء، إن محاولة عزل الرئيس دونالد ترمب يقودها حزبيون لأغراض سياسية.
وأشار من خلال تغريدة على حسابه في "تويتر" إلى أن مجلس الشيوخ لن يسير على نهج مجلس النواب في قضية عزل ترمب.
ووافق مجلس الشيوخ الأميركي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، على القواعد المنظمة لمحاكمة الرئيس دونالد ترمب، وشمل ذلك تأجيل المناقشات بخصوص استدعاء الشهود حتى منتصف المحاكمة.
وصوت المجلس بتأييد من جميع الأعضاء الجمهوريين بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 لصالح إقرار خطة المحاكمة التي تسمح ببدء المرافعات الافتتاحية من أعضاء مجلس النواب في وقت لاحق اليوم.
وفي وقت سابق، أعلن السيناتور الجمهوري، مايك براون، بعد جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، أن الديمقراطيين فشلوا في إثبات أن الرئيس دونالد ترمب انتهك الدستور، واصفاً المحاكمة بـ"اليوم السيئ لزعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر والنائب الديمقراطي آدم شيف".
وقال براون عبر حسابه في تويتر: "اليوم كان سيئاً لآدم شيف وتشاك شومر. لأول مرة في عملية الإقالة هذه أنشأ مجلس الشيوخ هيكلاً عادلاً يمنح الرئيس فرصة لعرض قضيته أمام الشعب الأميركي".
كانت هذه تفاصيل خبر غراهام: محاولة عزل ترمب يقودها حزبيون لأغراض سياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.