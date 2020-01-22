بيان محافظة القليوبية بشأن واقعة «سيدة الكارو»

أصدرت محافظة القلوبية، بياناً بشأن واقعة العربة الكارو وكشفت فيه تفاصيل جديدة بشان ما تم تداوله على صفحات السوشيال ميديا.

وجاء في البيان ما يلي :

«بخصوص ما أثير فى السوشيال ميديا عن ضبط عربية كارو تقوم بإلقاء المخلفات بالطريق العام بشارع ١٥ مايو بحى شرق شبرا الخيمة نود الإحاطة، بأن هناك قرار يمنع سير العربات الكارو بالشوارع الرئيسية بشارع ١٥ مايو وترعة الإسماعيلية وبهتيم اسكو، حيث أن هذه العربات تقوم بإلقاء ردش المباني والقمامة على الرصيف فى منتصف الشارع .

وتابع البيان، بأنه تم التنبيه عليهم منذ شهرين بشكل متواصل بعدم الرمي فى الشوارع العمومية التى يشملها القرار، ويوجد شكاوى كثيرة من سوء حالة النظافة في الشوارع العمومية فقط بسبب هذه العربات، وتم ضبط العربية أثناء الحملة المكبرة في وجود سكرتير عام المحافظة وهي ليست العربية الوحيدة بل تم ضبط أكثر من ٣٠ عربية وتم التنبيه عليهم بعدم معاودة المخالفة، والعربية المذكورة من منطقة الزرايب في الخصوص أى خارج نطاق حى شرق، وقد أمر الوزير المحافظ بتسليم العربية مع أخذ تعهد عليهم بعدم السير وإلقاء المخلفات مرة أخرى بالشوارع التى يشملها القرار.