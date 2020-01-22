«ذكرى الثورة وعيد الشرطة» .. هل تم استبدال إجازة 25 يناير بالأحد بدلا من السبت؟

نفى مجلس الوزراء ما تردد بأن يوم الأحد، سيكون إجازة رسمية بديلا عن يوم السبت بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة .
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن 25 يناير 2020 "عيد الشرطة" إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.
وقال: إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
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