النشرة: هدوء في صيدا بعد ليلة من قطع الشوارع رفضا لحكومة دياب

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، ان الهدوء يسود شوارع مدينة صيدا التي تشهد حركة سير طبيعية بعدما كانت شهدت ليلا تحركات احتجاجية على اثر الاعلان عن التشكيلة الحكومية رفضا للحكومة، حيث تم قطع عدد من الطرقات بالاطارات المشتعلة وعدد من الطرق الداخلية بمستوعبات النفايات في رسالة غضب واحتجاج على حكومة المحاصصة بحسب تعبيرهم، وتجمع ليلا العشرات من المحتجين في ايليا ما ادى الى قطع طريق التقاطع.
واعلن حراك صيدا في بيان "رفضه لتشكيلة الحكومة الجديدة واصفا إياها بحكومة المحاصصة السياسية"، ودعا "جميع الثوار الى استكمال المسيرة لان هذه الحكومة التي لا تمثل تطلعاتنا لن تمر".
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