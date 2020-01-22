النشرة: هدوء في صيدا بعد ليلة من قطع الشوارع رفضا لحكومة دياب

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان الهدوء يسود شوارع ​مدينة صيدا​ التي تشهد حركة سير طبيعية بعدما كانت شهدت ليلا تحركات احتجاجية على اثر ​الاعلان​ عن التشكيلة الحكومية رفضا للحكومة، حيث تم قطع عدد من الطرقات بالاطارات المشتعلة وعدد من الطرق الداخلية بمستوعبات ​النفايات​ في رسالة غضب واحتجاج على حكومة ​المحاصصة​ بحسب تعبيرهم، وتجمع ليلا العشرات من ​المحتجين​ في ايليا ما ادى الى ​قطع طريق​ التقاطع.

واعلن حراك صيدا في بيان "رفضه لتشكيلة ​الحكومة​ ​الجديدة​ واصفا إياها بحكومة المحاصصة السياسية"، ودعا "جميع الثوار الى استكمال المسيرة لان هذه الحكومة التي لا تمثل تطلعاتنا لن تمر".