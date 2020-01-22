النشرة:قوة اسرائيلية مشطت الطريق العسكري المحاذية للجدار العازل على الحدود

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في حصابيا بأن قوة إسرائيلية مدعومة بسيارتين عسكريتين مشطت الطريق العسكري المحاذية للجدار العازل ما بين تلال ​العديسة​ ومستمرة المطلة مرورا ب​بوابة فاطمة​ تزامنت مع دوريات مماثلة على الطرقات الترابية المجاورة المستعمرة المطلة قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني و​قوات اليونيفيل​ في نقاط قريبة من هذا الخط لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارئ

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