جريح نتيجة انقلاب مركبة على اوتوستراد نهر ابراهيم المسلك الغربي

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأنه جريحا سقط نتيجة انقلاب مركبة على اوتوستراد ​نهر ابراهيم​ المسلك الغربي ودراج من مفرزة سير ​جونية​ يعمل على المعالجة. إضغط للمزيد

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