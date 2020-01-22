إنتخاب أبو علي البصري نائبا لرئيس "الحشد الشعبي" خلفا للمهندس

إنتخب مجلس شورى "الحشد الشعبي"، أبو علي البصري نائبًا لرئيس هيئة "الحشد الشعبي" خلفًا لأبي مهدي المهندس، الّذي قُتل في غارة أميركيّة استهدفت قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في بغداد.
ويُعدّ البصري من الرعيل الأوّل لقوات "بدر" المسلّحة المنضوية تحت فصائل "الحشد الشعبي". وقد تولّى بعد عام 2003 منصب وكيل وزارة التربية ووكيل وزير العمل.
وكان قد اغتيل سليماني والمهندس في 3 كانون الثاني الحالي، نتيجة ضربة أميركيّة في محيط مطار بغداد الدولي، ردًّا على قصف القوات الجو فضائیة للحرس الثوري الإيراني، قاعدة "عین الأسد" الأميركیة في العراق.
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