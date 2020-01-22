التايمز: النفوذ التركي في الخارج وصل حدا غير مسبوق منذ أيام الامبراطورية العثمانية

اشارت "التايمز" في ​تقرير​ بعنوان "أردوغان يوسع نفوذه في ​أفريقيا​"، الى إن "الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أكد أن بلاده تلقت طلبا من الحكومة ​الصومال​ية بتولي ​التنقيب​ عن ​النفط​ في البلاد فيما يشير إلى مساع تركية لتوسيع نفوذها خارج أراضيها"، موضحة أن الإعلان جاء بعد ساعات من عودة أردوغان إلى بلاده من ​برلين​ حيث حضر القمة التي ناقشت الأوضاع في ​ليبيا​.

ولفتت الصحفية الى أن ذلك ليس العلامة الأولى على مساعي بسط النفوذ التركي في الخارج لكن أردوغان أرسل مقاتلين سوريين وبطاريات دفاع جوي وأطقم تسيير طائرات مسيرة إلى ليبيا لدعم حكومة ​فايز السراج​ وتعزيز الاتفاقية التي عقدها معها بخصوص رسم الحدود المائية بين البلدين في ​البحر المتوسط​ الذي اكتشفت كميات كبيرة من مخزون ​الغاز الطبيعي​ فيه.

وذكرت ان "النفوذ التركي في الخارج وصل حدا غير مسبوق منذ أيام الامبراطورية العثمانية عكس ما أراده مصطفى كمال أتاتورك، أول رئيس لتركيا، من تفادي التدخل الخارجي للجيش التركي مالم تكن البلاد عرضة للخطر وما فعله من إبقاء البلاد على الحياد خلال الحرب العالمية الثانية" مشيرة إلى أن "أردوغان غير هذه ​السياسة​ منذ بداية ​الربيع العربي​ ودعم ​الإخوان المسلمين​ الذي وصلوا إلى ​السلطة​ في مصر وفي تونس، ثم تبع ذلك بدعم الفصائل ​المعارضة السورية​ السياسية والمسلحة كما أرسل قواته إلى شمال سوريا منذ عام 2016 ثلاث مرات ما سبب انزعاجا لحلفاء بلاده الغربيين".

واوضح التقرير أن النفوذ التركي في الصومال يتزايد منذ عام 2011 حيث أرسلت ​انقرة​، ​سفينة​ ​مساعدات​ ضخمة لدعم البلاد في مواجهة المجاعة، وفي العام نفسه زار أردوغان ​مقديشو​، وهو أول رئيس غير أفريقي يزور البلاد، على مدار عشرين عاما.