مجلس الأمن الدولي حضّ جهات النزاع بليبيا على التوصل سريعا إلى وقف لإطلاق النار

لفت ​مجلس الأمن الدولي​ في بيان صدر بختام اجتماع حول نتائج قمة ​برلين​ الّتي عُقدت الأحد حول ​ليبيا​، إلى أنّ "أعضاء مجلس الأمن يحضّون الجهات الليبية على المشاركة بشكل بنّاء في اللجنة العسكريّة المسمّاة "5+5"، من أجل إبرام اتفاق لوقف ​إطلاق النار​ في أقرب وقت ممكن".

ومن المُفترض أن تتشكّل هذه اللجنة العسكريّة الّتي تمّ الاتفاق في قمة برلين على تشكيلها، من خمسة ضبّاط يمثّلون القوات الموالية للحكومة المعترف بها من قبل ​الأمم المتحدة​ ومقرّها ​طرابلس​، وخمسة ضبّاط آخرين يمثّلون قوات قائد "الجيش الوطني الليبي" ​خليفة حفتر​، الّذي تشنّ قواته منذ نيسان الماضي هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس.

ومهمّة هذه اللجنة المفترض أن تجتمع قريبًا، هي تحديد السبل والآليّات الميدانيّة الرامية لتعزيز وقف الأعمال العدائيّة الساري بين الجهتين المتحاربتين منذ 12 الحالي، توصّلًا لإقرار هدنة بينهما.