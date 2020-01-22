بوينغ: رفع الحظر على تحليق طائرات "737 ماكس" لن يبدأ قبل منتصف 2020

أعلنت مجموعة "​بوينغ​"، "أنّنا بصدد إبلاغ عملائنا ومقاولينا من الباطن بأنّنا نعتقد حاليًّا أنّ رفع الحظر المفروض على طائرات "ماكس 737" لن يبدأ قبل منتصف عام 2020 الحالي"، في تأخير لأشهر عدّة عن الموعد الّذي كان عملاق صناعة الطيران الأميركي يعوّل عليه لرفع الحظر المفروض منذ 10 أشهر على تحليق هذا الطراز، في أعقاب كارثتَين جويّتَين أوقعتا 346 قتيلًا.

وأوضحت في بيان، أنّ "التأجيل الجديد مردّه إلى الفحص الصارم الّذي تقوم به سلطات ​الطيران المدني​، عن وجه حقّ، لكلّ مرحلة من مراحل التحقّق من سلامة هذا الطراز".

وفي بداية الأزمة، كانت "بوينغ" تأمل أن يعاود طراز "ماكس" الطيران في غضون بضعة أسابيع، ولكنّ سلطات الطيران المدني فرضت ضوابط صارمة، ما أدّى إلى تراجع هذا التفاؤل. وقبل التأجيل الجديد، كان الموعد المتوقّع لعودة هذا الطراز إلى الخدمة هو في أواخر شباط أو مطلع آذار المقبل.

مع التذكير أنّه تمّ تعليق استخدام طائرات ماكس حول العالم منذ 13 آذار 2019.