مجلس الشيوخ يرفض تسليم وثائق في محاكمة ترامب

رفض ​مجلس الشيوخ الأميركي​ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، ثلاث محاولات للديمقراطيين للحصول على وثائق وأدلة في محاكمة الرئيس دونالد ترامب، في دلالة مبكرة على أن الإجراءات قد تمضي وفق اتجاهات حزبية تصب في مصلحة الرئيس.

وبعد أن بدأت جدياً ثالث محاكمة لرئيس أميركي في تاريخ ​الولايات المتحدة​، صوّت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 53 مقابل 47 على أساس حزبي لعرقلة ثلاثة اقتراحات لزعيم الديمقراطيين ​تشاك شومر​ بإصدار أمر لجلب السجلات والوثائق المتعلقة بتعاملات ترامب مع ​أوكرانيا​ من ​البيت الأبيض​ و​وزارة الخارجية​ ومكتب الإدارة والميزانية.

ويطالب الديمقراطيون مجلس الشيوخ بعزل الرئيس من منصبه لضغطه على أوكرانيا، من أجل إجراء تحقيق في أنشطة نائب الرئيس السابق ​جو بايدن​، وهو خصمه السياسي المحتمل في ​انتخابات​ الرئاسة، ومن ثم عرقلة التحقيق في الأمر.

وينفي ترامب الذي تعرض الى المساءلة الشهر الماضي في ​مجلس النواب​ الذي يقوده الديمقراطيون، بتهمتي إساءة استخدام ​السلطة​ وعرقلة عمل ​الكونغرس​، ارتكاب أي أخطاء ويصف مساءلته بأنها خدعة حزبية لمنع إعادة انتخابه لفترة ثانية هذا العام.

وفي وقت سابق انتقد كبير فريق الدفاع عن ترامب القضية بأكملها، ووصفها بأنها لا أساس لها بينما قال نائب ديمقراطي بارز إن ثمة أدلة "دامغة" على ارتكاب مخالفات.