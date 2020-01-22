تقارير: إدارة ترامب تعتزم إضافة سبع دول لقائمة حظر السفر

واشنطن (رويترز) - قالت تقارير إخبارية يوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم إضافة سبع دول إلى قائمتها المثيرة للجدل لحظر السفر وهي روسيا البيضاء وإريتريا وقرغيزستان وميانمار ونيجيريا والسودان وتنزانيا.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن بعض الدول ستواجه فقط حظرا على بعض أنواع التأشيرات. وقال موقع بوليتيكو الإلكتروني إن هذه القائمة ليست نهائية وقد يتم تغييرها.
وكان ترامب قد قال خلال مقابلة مع وول ستريت جورنال إنه يفكر في إضافة دول إلى قائمة حظر السفر ولكنه امتنع عن الكشف عن تلك الدول. وقال موقع بوليتيكو إن من المتوقع صدور بيان في وقت قريب قد يكون يوم الاثنين.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
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