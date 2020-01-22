​الأمير وليام يشيد بدور مصر في ترسيخ الاستقرار بالشرق الأوسط وأفريقيا

دبي - بواسطة محمد فارس © الامير وليام الامير وليام

كتب - محمد سامي:

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالأمير وليام، دوق كامبريدج، نجل ولي عهد بريطانيا، بمقر قصر باكينجهام الملكي في لندن.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب في مستهل المباحثات مع الأمير وليام عن التقدير لحفاوة الاستقبال البريطاني، مشيدا بعلاقات التعاون المصرية البريطانية الممتدة وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة.

وأكد الرئيس السيسي تطلع مصر لتعزيز التعاون، لا سيما مجالات السياحة والتعليم، وعلى المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات البريطانية في مصر.

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من جانبه، رحب الأمير وليام بالرئيس معرباً عن تقدير بريطانيا لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، مشيدًا بخطوات إصلاح الاقتصاد المصرى والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها.

وأكد الأمير وليام حرص بريطانيا على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها فى كل المجالات، من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.

كما أشاد الأمير وليام بالدور المحوري الذى تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمي.