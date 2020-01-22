أشهرهن "بيلوسي".. 4 سيدات يحاربن ترامب

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن نانسي بيلوسي وترامب

في الآونة الأخيرة ظهرت النساء بقوة على الساحة الأمريكية معلنين الحرب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى تصدرن المشهد من أجل عزلة.

ويستعرض "هُن" في التقرير التالي 4 نساء يتصدرن الحرب على ترامب.

نانسي بيلوسي

وتعتبر زعيمة الديمقراطيين نانسي بيلوسي هي الغريمة الأكثر شراسة لترامب كونها كانت أول من قاد حملة عزل الرئيس الأمريكي من منصبه والتحقيق معه، كما أنها الوحيدة التي دائما ما يخرج ترامب للرد على تصريحاتها. © متوفر بواسطة الوطن

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إليزابيث وارن وإيمي كلوبوشار

وتعتبر وارن المرشحة الديمقراطية التي تسعى لخوض الانتخابات المقبلة ضد ترامب، والتي أعلنت هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز دعمها بعد مقابلة أجرتها معها هي وتسعة مرشحين، وفقا لما أعلنته الصحيفة الاثنين.

وأوضحت هيئة تحرير الصحيفة أنها اختارت المرشحتين الديمقراطيتين إليزابيث وارن وإيمي كلوبوشار، الأمر الذي اعتبرته وارن بأنها وكلوبوشار لن يهزما طالما تدعمهما نيويورك تايمز.

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إلهان عمر

وتأتى الرابعة وهي الديمقراطية إلهان عمر، ذات الأصول الصومالية والتي قررت محاربة ترامب بعد تضييقه على المهاجرين وذوو الأصول غير الأمريكية ولذلك تشن مع رموز الحزب داخل وخارج الكونجرس هجوماً حاداً ضد الرئيس الأمريكي بعد هجومه اللاذع عليها ووصفها بأنها مثيرة للجدل.