الناصرة: تسمم 7 أفراد من عائلة بسبب التدفئة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 7 أفراد من عائلة واحدة في مدينة الناصرة، وهم زوجان وأطفالهما الخمسة، بحالة من التسمم نتيجة من وسائل التدفئة داخل المنزل، فجر اليوم الأربعاء.
وذكرت مصادر طبية أن أفراد العائلة شعروا بضيق التنفس وحالات غثيان وآلام في الرأس، على ما يبدو بسبب تسمم (co) نتيجة لوسائل التدفئة في المنزل.
واستُدعيت إلى المكان الطواقم الطبية التي قدمت الإسعافات الأولية للمصابين وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى الإيطالي في الناصرة لاستكمال العلاج.
هذا، وناشدت الطواقم الطبية الجمهور، بضرورة تدفئة المنزل بوسائل تدفئة تقنية والاهتمام بتهوئة البيت كما يجب وخصوصا في البرد القارس.
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