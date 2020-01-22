المطالبة بتسريح شاب من طمرة اعتُقل بتركيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ناشدت عائلة الشاب يوسف إبراهيم مجدوب من مدينة طمرة، قيادات المجتمع العربي بمساعدتها من أجل إطلاق سراح ابنها المعتقل في تركيا.

وتمر العائلة في حالة من القلق، بعد مرور أكثر من شهر على اعتقال ابنها خلال تواجده للاستجمام والسياحة في مدينة إسطنبول التركية.

وقال قريب للمعتقل في تركيا، إن "قريبي يوسف مجدوب سافر في رحلة استجمام لتركيا، وبعد وصوله للفندق بإسطنبول خرج ورفاقه إلى مطعم لتناول وجبة غداء، وخلال تواجدهم بالمطعم خرج يوسف إلى الشارع للحظة لوحده، وخلال تواجده خارج المطعم قابله رجل بلباس مدني وطلب منه جواز سفره دون أن يفصح عن شخصيته. الرجل تحدث مع يوسف باللغة التركية ويوسف أجابه بالإنجليزية بأن جواز سفره بالفندق. عجز الرجل عن فهم يوسف وبدأ بالصراخ ما أثار الرعب بقلب يوسف وأخافه فتركه يوسف مترجلا، وبالتالي تبعه الرجل يركض، فبدأ يوسف بالركض والهروب خوفا، وبعد ثوان معدودة أوقفه رجال الشرطة واعتقلوه".

وأضاف أن "الرجل تبعهم إلى مركز الشرطة، وتبين ليوسف لاحقا أنه شرطي، موجها له تهمة الاعتداء على رجل شرطة بسكين ووجهوا له تهمة الاعتداء على رجل شرطة، وقام بإحضار سكين مفبركا ادعائه".

وختم قريب الشاب المعتقل في تركيا أن "الشرطة اعتقلت يوسف ظلما ومددت اعتقاله 30 يوما، ومن هنا نطلب من النواب العرب في الكنيست بالتدخل فورا وإعادة يوسف لأهله. الجميع يعرف من هو يوسف. إنه شاب خلوق ومن المستحيل أن يتصرف كما تدعي الشرطة التركية. نطلب من كل من لديه أي وسيلة للتواصل مع الحكومة التركية بالعمل من أجل الإفراج عن ابننا".