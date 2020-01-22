الأسهم العالمية تنخفض مع انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انخفضت الأسهم حول العالم، أمس الثلاثاء، في أعقاب عمليات بيع كبيرة في آسيا بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد الغامض الذي بدأ في الصين، مع سفر الملايين نتيجة عيد رأس السنة القمرية.

وأغلقت بورصة وول ستريت منخفضة، أمس، متراجعة عن مستويات قياسية مرتفعة مع انتقال الفيروس التاجي من الصين إلى شواطئ الولايات المتحدة وقيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي.

وأنهى المؤشر "داو جونز" الصناعي جلسة التداول منخفضا 151.25 نقطة، أو 0.52 في المئة، إلى 29196.85 نقطة بينما تراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" الأوسع نطاقا 8.83 نقطة، أو 0.27 في المئة ليغلق عند 3320.79 نقطة.

وأغلق المؤشر "ناسداك" المجمع منخفضا 18.14 نقطة، أو 0.19 في المئة، إلى 9370.81 نقطة.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس الالتهاب الرئوي، عما يزيد عن 1400 شخص في الصين، خلال بعضة أيام فقط، وتوفي جرّاءه 9 أشخاص على الأقل.