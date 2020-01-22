ترامب يوسع حظر السفر إلى أميركا بإضافة سبع دول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعتزم إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إضافة سبع دول إلى قائمتها المثيرة للجدل لحظر السفر، وهي روسيا البيضاء وإريتريا وقرغيزستان وميانمار ونيجيريا والسودان وتنزانيا.

وقال ترامب إنه يتطلع إلى إضافة مزيد من الدول إلى قائمة حظر السفر التي يُمنع بموجبها مواطنو دول عدة من دخول الولايات المتحدة.

وتحدث ترامب عن نيته توسيع الحظر، أمس الثلاثاء، في مقابلة مع "وول ستريت جورنال" الأميركية على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا.

وألقى الرئيس الأميركي خطابا في اليوم الأول من الدورة الخمسين لمنتدى دافوس، تطرق فيه إلى العلاقة مع الصين، وقال إن المفاوضات التجارية بين البلدين ما زالت متواصلة.

وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات بلاده من السيارات الأوروبية في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.

Advertisements

وذكرت الصحيفة أن بعض الدول ستواجه فقط حظرا على بعض أنواع التأشيرات.

من جانبه، أورد موقع "بوليتيكو" الإلكتروني إن هذه القائمة ليست نهائية وقد يتم تغييرها.

وكان ترامب قد أصدر قرار الحظر في نسخته الأولى بعد أسبوع واحد فقط من توليه السلطة في كانون الثاني/ يناير 2017 بدعوى حماية الأميركيين من الإرهاب.

واستهدف القرار حينها مواطني سبع دول إسلامية هي العراق والسودان وإيران وليبيا والصومال وسورية واليمن، وتسبب في فوضى بالمطارات واحتجاجات عارمة.

وبعد سلسلة من الطعون والمعارك القضائية والتعديلات، أيدت المحكمة العليا الأميركية عام 2018 النسخة الثالثة للحظر التي تفرض قيودا بدرجات متفاوتة على دخول مواطني سبع دول هي إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن وفنزويلا وكوريا الشمالية.