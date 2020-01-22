فلكي يتوقع دخول اليمن حالة من اضطراب الطقس وهطول الأمطار

الأربعاء 22 يناير 2020

توقع الفلكي اليمني عدنان الشوافي بأن الأجواء في اليمن ستبقى شتوية باردة على المرتفعات والهضاب الداخلية.



وذكر الفلكي الشوافي، في بيان صحفي، أن أهم مؤشرات طقس اليمن خلال هذه الفترة لا توقعات للصقيع حتى الأحد القادم إلا أن الأجواء تبقى شتوية باردة على المرتفعات والهضاب الداخلية.

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ولفت إلى دخول اليمن خلال هذه الفترة تحت تأثير حالة من اضطراب الطقس تجلب الأمطار المتفرقة متفاوتة الشدة على السواحل الشرقية والجنوبية والغربية والمرتفعات الجبلية بشكل عام وقد يتوسع الهطول ليشمل بعض المناطق من الهضاب والأحواض الجبلية.

ولفت إلى أنه ما زال الوقت مبكرا لتفاصيل التأثيرات النسبية لموجة الصقيع على اليمن من منتصف الأسبوع القادم إلا أنه على أقل تقدير الصقيع متوقع على بعض المناطق.

ودعا الشوافي إلى الاحتماء من الأجواء الباردة وتوخي الحذر من السيول في المناطق المتوقع هطول أمطار فيها، فضلا عن ضرورة متابعة المستجدات ونشرات الطقس