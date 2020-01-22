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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. الزبيدي : إتفاق الرياض محطة تاريخية مهمة بالنسبة للقضية الجنوبية والان مع التفاصيل
الأربعاء 22 يناير 2020
أكد رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء، عيدروس قاسم الزبيدي على أهمية إتفاق الرياض كمحطة تأريخية مهمة بالنسبة للقضية الجنوبية، وذلك من خلال اعادة هذه القضية الى الواجهة .
وأشار في حوار بثته قناة روسيا اليوم، إلى أن الضمانات لتنفيذ اتفاق الرياض، هي ان السعودية، بإعتبارها قائدة الحزم والعزم .. مضيفاً أن الجنوبيين مؤملين ان الاشقاء في المملكة سيكون لهم السيطرة على الوضع وعلى تنفيذ الاتفاق، والضمانات هي المملكة العربية السعودية.
وجدد رئيس المجلس التأكيد على إلتزام المجلس بإتفاق الرياض، وقال : ان كل الاجراءات الميدانية من طرفنا في المجلس الانتقالي الجنوبي تمت، وقد مهدنا ذلك بتنفيذ الخطوة الاولى وهي السماح للحكومة ومباشرة اعمالها والخطوة الثانية ببدء انسحابات عسكرية والخطوة الثالثة ستكون باستقبال محافظ ومدير امن عدن، وستلحقها تشكيل الحكومة .
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