اليمن.. القوات المشتركة تتصدى لهجوم حوثي على الدريهمي جنوبي الحديدة

الأربعاء 22 يناير 2020

قالت مصادر عسكرية ميدانية، إن القوات المشتركة دحرت هجوماً حوثياً على مديرية الدريهمي، فيما تعرضت مواقع في بلدة الفازة بمديرية التحيتا لقصف مدفعي.



وصدت المشتركة هجوماً على مواقعها شرق الدريهمي من أكثر من اتجاه، استخدمت خلاله المليشيا الحوثية، الموالية لإيران، الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية، مكبدة عناصر المليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

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وجاء ذلك بعد ساعات من إفشال محاولة تسلل حوثية على مواقع المشتركة.

وفي المديرية نفسها قصفت المليشيا مواقع أخرى بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وعيار 82.

وبذات نوعية المدفعية عيار 120، ومدفعية B10، أطلقت مليشيا الحوثي قذائف نحو مواقع للمشتركة في منطقة الفازة إضافة لفتح النار على مواقع أخرى بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 والقناصة ومعدلات البيكا بشكل مكثف