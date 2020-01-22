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التحالف يستهدف تعزيزات وتجمعات لمليشيا الحوثي في جبهة نهم شرقي صنعاء

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 22 يناير 2020

قصفت مقاتلات التحالف العربي في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، تعزيزات وتجمعات الحوثيين في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

 

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وقالت مصادر عسكرية إن طيران التحالف استهدف تجمعات وتعزيزات للحوثيين في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء بخمس غارات جوية.

 

ووفق المصادر، تزامنت الغارات مع معارك عنيفة تدور لليوم الرابع على التوالي بين قوات الجيش الوطني ومسلحي الحوثيين في الجبهة

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