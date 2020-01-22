نجاة رئيس محكمة الاموال العامة من محاولة اغتيال بصنعاء

الأربعاء 22 يناير 2020

نجا رئيس محكمة الأموال العامة في صنعاء من محاولة اغتيال مساء الثلاثاء، وذلك لحظة مروره من أحد شوارع المدينة وتعرضه لوابل من رصاص مسلحين مجهولين.



وذكرت مصادر محلية أن رئيس محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة صنعاء ”عبده راجح“ تعرض لمحاولة اغتيال بعد تعرضه لوابل من الرصاص الحي الذي استهدف السيارة التي كان يستقلها، فيما تعرض نجله لإصابة طفيفة قبل أن يلوذ المسلحون بالفرار.

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وندد نادي قضاة اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين- بالجريمة، ودعا – في بلاغ مقتضب- الجهات الأمنية لـ“تعقب الجناة“ وإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم الرادع.

يشار إلى أن هذا الحادث يأتي بالتزامن مع تحريك بعض الجهات القضائية عبر محكمة الأموال العامة قضايا متهم فيها قيادات حوثية لوقوفها خلف جرائم الفساد المالي والاداري ونهب المال العام، حيث تمارس الميليشيات الحوثية مساعي حثيثة لإخفاء تلك الملفات واتلافها والتغطية على تلك الجرائم