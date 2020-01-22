جوتيريس يدعو مجلس الأمن للتصديق على نتائج مؤتمر برلين

الأربعاء 22 يناير 2020

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بنتائج مؤتمر برلين حول ليبيا، واعتبرها خطوة أولى كبرى، داعيا مجلس الأمن الدولي للتصديق عليها.



وقال جوتيريس مساء الثلاثاء لدى سؤاله عن قرار محتمل من مجلس الأمن لدعم الإعلان الصادر عن المؤتمر: "أعتقد أن تأييد تلك النتائج من جانب مجلس الأمن وخطوات أخرى في إطار المتابعة يمكن أن يكون مهما للغاية".

وأوضح أن الضغط من جانب المجتمع الدولي على طرفي النزاع في ليبيا يعد أساسيا "لضمان تنفيذ خارطة الطريق لتتحول الهدنة إلى وقف لإطلاق النار وعملية سياسية حقيقية".

ونوّه الأمين العام للأمم المتحدة بوجود بعض الخروقات للهدنة، مشيرا إلى أنها رغم ذلك كانت في مواقع محددة.

والأحد، استضافت العاصمة الألمانية برلين فعاليات مؤتمر "السلام في ليبيا"، بمشاركة دولية رفيعة، وسط مساعٍ لإيجاد حل دائم وشامل للأزمة.

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وانتهى مؤتمر برلين بإعلان المشاركين التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع.

واتفق المشاركون في البيان الختامي الذي وقعت عليه 16 دولة ومنظمة، على بذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، مطالبين بتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

وطالب البيان الختامي بإصلاح قطاع الأمن في ليبيا للعمل على قصر استخدام القوة على الدولة وحدها.

كما نص على احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومحاسبة كل من يتورط في شن هجمات على مدنيين أو القيام بأعمال خطف والقتل خارج إطار القانون.