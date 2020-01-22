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شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ثلجية تتسبب في قطع الكهرباء شمال إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل
وتسببت العاصفة في مقتل أربعة أشخاص في البلاد منذ يوم الأحد إذ أتت برياح عاتية مصحوبة بتساقط ثلوج أدى لحجب الرؤية وانخفاض درجات الحرارة لمستوى التجمد وارتفاع حاد في الأمواج على ساحل البلاد على البحر المتوسط.
وقالت خدمات الطوارئ إن نحو 220 ألفا من سكان إقليم جيرونا في شمال شرق البلاد انقطعت عنهم الكهرباء رغم إصلاح عطل في خط الإمداد الرئيسي القادم من فرنسا المجاورة. كما غطت الثلوج أكثر من 2600 كيلومتر من الطرق.
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