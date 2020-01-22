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عاصفة ثلجية تتسبب في قطع الكهرباء شمال إسبانيا

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تسبب هطول كثيف للثلوج والأمطار في قطع إمدادات الكهرباء يوم أمس الثلاثاء عن مئات الآلاف من السكان في شمال شرق إسبانيا ممن كانوا يعانون بالفعل من تبعات العاصفة جلوريا.

وتسببت العاصفة في مقتل أربعة أشخاص في البلاد منذ يوم الأحد إذ أتت برياح عاتية مصحوبة بتساقط ثلوج أدى لحجب الرؤية وانخفاض درجات الحرارة لمستوى التجمد وارتفاع حاد في الأمواج على ساحل البلاد على البحر المتوسط.

وقالت خدمات الطوارئ إن نحو 220 ألفا من سكان إقليم جيرونا في شمال شرق البلاد انقطعت عنهم الكهرباء رغم إصلاح عطل في خط الإمداد الرئيسي القادم من فرنسا المجاورة. كما غطت الثلوج أكثر من 2600 كيلومتر من الطرق.

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