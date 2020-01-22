ماكرون يلتقي عباس ونتنياهو الأربعاء ويزور القدس

يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، كلا من الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اليوم الأول من زيارته للأراضي الفلسطينية.

ومن المقرر أن يلتقي ماكرون صباحا إلى جانب نتنياهو بالرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس هيئة الأركان الأسبق بيني جانتس، زعيم المعارضة ومنافس نتنياهو على رئاسة الحكومة.

ويسعى ماكرون من خلال لقائه جانتس إلى تجنب الظهور بمظهر المنحاز إلى أحد المرشحين الرئيسيين في الانتخابات المقررة في الثاني من مارس/آذار المقبل.

وبعد الظهر، سيزور الرئيس الفرنسي الضفة الغربية المحتلّة، حيث سيلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مدينة رام الله.

وماكرون هو الوحيد من بين سائر رؤساء الدول الكبرى الذين سيحضرون إلى إسرائيل هذا الأسبوع الذي سيزور رام الله.

وسيؤكّد ماكرون خلال لقائه مع عباس موقفَ فرنسا الثابت من حلّ الدولتين وقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى جانب إسرائيل.

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وعلى غرار سلفيه فرنسوا هولاند وجاك شيراك، سيغتنم ماكرون فرصة وجوده في القدس لزيارة كنيسة القديسة آن في القدس الشرقية.

وهذه الكنيسة التي تملكها فرنسا ويعود تاريخ بنائها إلى القرن الثاني عشر تقع داخل أسوار البلدة القديمة، وسيزورها ماكرون برفقة ممثلين عن الطوائف المسيحية الذين سيجتمعون معه لاحقاً على مأدبة غداء.

كما يمكن أن يتجوّل الرئيس الفرنسي خلال زيارته في أحياء البلدة القديمة.

وفي اليوم التالي يشارك ماكرون، الخميس، إلى جانب حوالي 40 زعيماً آخر من حول العالم، في إحياء الذكرى الـ 75 لتحرير معسكر أوشفيتز النازي (المعروف إعلاميا بالهولوكوست).

ومن أبرز المشاركين من الرؤساء الروسي فيلاديمير بوتين والإيطالي سيرجو ماتاريلا والألماني فرانك-فالتر شتاينماير والبرتغالي مارسيلو ريبلو دي سوزا، إضافة الى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وولي العهد البريطاني الأمير شارلز.

وبدأت الشرطة الإسرائيلية نشر ما يقارب 11 ألف شرطي ومتطوع أمن لتأمين إحياء الذكرى وبخاصة في مدينة القدس الغربية ومطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب.

ورجحت الشرطة الإسرائيلية أن تشهد المدينة اكتظاظات مرورية شديدة حتى الجمعة بسبب إغلاق طرق لتأمين حركة القادة الدوليين.

ومصطلح "الهولوكوست" استخدمته إسرائيل لوصف حملات حكومة ألمانيا النازية وبعض حلفائها لتصفية يهود في أوروبا عرقيا، إبان الحرب العالمية الثانية (1939 ـ 1945) ونجحت في الحصول على تعويضات ضخمة.