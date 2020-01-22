أردوغان يخرق إتفاق برلين ويرسل مزيداً من المرتزقة إلى ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

خرق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الدولية في مؤتمر برلين ومن بينهم تركيا .



وعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليخرق التزاماته الدولية، بإرساله المزيد من المرتزقة إلى الأراضي الليبية، فيما قال المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة، إنه «يستطيع الآن محاسبة الرئيس التركي، بشأن إرساله مرتزقة سوريين إلى ليبيا، بعد توقيعه على اتفاق برلين».

وتواصل تركيا إرسال مرتزقة إلى ليبيا، ليصل عدد من وصلوا إلى طرابلس حتى الآن إلى نحو 2600.

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وأوضحت تقارير إعلامية أن عملية تسجيل أسماء الراغبين بالذهاب إلى طرابلس مستمرة بشكل كبير، بالتزامن مع وصول دفعات جديدة من المرتزقة إلى هناك.

في الأثناء، قال مدير «إدارة التوجيه المعنوي» بالقيادة العامة للجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب: إن «المرتزقة السوريين، الذين أوصلتهم تركيا إلى العاصمة طرابلس للقتال في صفوف قوات الوفاق، قاموا بخرق جديد للهدنة المتفق عليها وبادروا بإطلاق القذائف باتجاه وحدات الجيش المتمركزة بمحوري طريق المطار وأبو سليم، ما استوجب الرد والتعامل مع مصدر النيران، رغم التزام الجيش التام بالهدنة ووقف إطلاق النار».

إلى ذلك، قال المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة، إنه «يستطيع الآن محاسبة الرئيس التركي، بشأن إرساله مرتزقة سوريين إلى ليبيا، بعد توقيعه على اتفاق برلين». وأضاف سلامة، ، أن أردوغان «تعهد بعدم التدخل في ليبيا أو إرسال مرتزقة».