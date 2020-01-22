الخليج : تركيا أردوغان تهديد لكل الأمن العربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قالت صحيفة الخليج الإماراتية، أن تركيا الرئيس رجب طيب أردوغان تلعب في أحشاء الوطن العربي كما تريد في تهديد لكل الأمن العربي .



جاء ذلك في ختام إفتتاحيتها لعدد اليوم بعنوان، "ليبيا إلى الصومال"، وذلك أن أبواب "مؤتمر برلين" كانت لم تغلق بعد، وعلى متن الطائرة التي كانت تقله من برلين إلى أنقرة فتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معركة جديدة في القارة الإفريقية، هذه المرة في الصومال التي كان وضع فيها قدمه للمرة الأولى عام 2011 عندما كان رئيساً للوزراء، أثناء المجاعة التي ضربت البلاد يومها، بذريعة المساعدة وتقديم الدعم للجياع والفقراء، حيث تم استغلال الوضع الإنساني من أجل تمهيد الطريق للخطوات الأبعد والسيطرة على مقدرات الصومال. ومن أجل بلوغ هذا الهدف تم تقديم إغراءات لتحسين صورة تركيا مثل تقديم 1200 منحة دراسية في الجامعات والمعاهد التركية بكلفة 70 مليون دولار، على أمل أن يصبح هؤلاء بعد التخرج أحصنة طروادة تركية في خدمة أهداف أردوغان العثمانية، كما تم المساهمة ببرامج إغاثية وتنموية عدة بقيمة 414 مليون دولار.

وأشارت إلى أنه لتعزيز هذا التواجد ودعمه وتحويله إلى مخلب قط تركي في القرن الأفريقي ومنطقة البحر الأحمر وخليج عدن، تم في مطلع سبتمبر الماضي وبحضور قائد أركان الجيش التركي خلوصي أكار ورئيس وزراء الصومال حسن علي خيري، افتتاح أكبر قاعدة عسكرية خارج الأراضي التركية، على بعد كيلومترين جنوبي العاصمة مقديشو، بمساحة 400 هكتار وتضم ثلاثة مرافق للتدريب ومخازن للأسلحة والذخيرة.

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وذكرت أن الجديد اليوم، أن أردوغان كشف اللثام عن مطامع أخرى تتعلق بالنفط الصومالي المحتمل على السواحل، إذ أبلغ الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية في رحلة العودة من برلين مشاركة تركيا في أعمال التنقيب عن النفط هناك، وقال "هناك عرض صومالي.. يقولون هناك نفط في مياهنا، وأنتم تقومون بهذه العمليات مع ليبيا وبوسعكم القيام بها هنا". أضاف "هذا مهم جداً بالنسبة لنا، لذلك ستكون هناك خطوات نتخذها في عملياتنا هناك".

ولفتت إلى أن الصومال أجرت مسحاً شاملاً على الاحتياطي النفطي في مياهها الإقليمية في إطار اتفاقية مع شركة سبيكتروم البريطانية، واستغرق المسح سبعة شهور خلصت فيه الشركة إلى وجود 50 حلقة نفطية تغطي مساحة 173 كيلو متراً مربعاً.

وأوضحت أن تركيا تسعى من كل ذلك إلى التمدد الاستراتيجي في عمق الأمن العربي بعد أن تمكنت من وضع قدمها في الشمال السوري، وهي الآن تحط في ليبيا والصومال ومنطقة الخليج، وهو ما يعزز أوراقها في بعض الملفات الإقليمية، ومحاولة محاصرة دول في المنطقة، إضافة إلى محاولة تقديم نفسها كبديل إقليمي قوي وقادر على حماية مصالح القوى الغربية.

وأشارت إلى أن هناك هدف آخر من التمدد في الصومال نظراً لأهميتها الاستراتيجية في منطقة شرق أفريقيا، إذ أن التواجد في الصومال يعطي أنقرة إطلالة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب حيث تريد تركيا بناء قدرات تجعل منها قوة إقليمية سياسية واقتصادية وعسكرية، قادرة على لعب دور ما في تحديد مصير الأزمات والتحديات التي تواجهها المنطقة.