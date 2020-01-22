بنك "HSBC" لـ"الخليج 365": هنا تستثمر أموالك في 2020

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جدة - بواسطة طلال الحمود - رغم توقيع الولايات المتحدة الأميركية والصين اتفاق المرحلة الأولى التجاري، إلا أن حالة عدم اليقين حول أداء الاقتصاد العالمي التي تؤثر على وجهة الاستثمارات لم تنتهِ بعد.

رغم هذه الضبابية التي تكتنف أداء الاقتصاد العالمي في 2020، إلا أن الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية العالمية والأسواق لمجموعة إتش إس بي سي، سمير عساف، متفائل بالأداء الاقتصادي هذا العام.

قال عساف لـ"العربية.نت"، في تصريحات خاصة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، رداً على سؤال حول الوجهة الأفضل للاستثمارات في 2020، "بالتأكيد أسواق الأسهم".

لم يحدد عساف أياً من أسواق المال العالمية أو الإقليمية، إلا أنه أكد للعربية.نت أنها تأتي في المرتبة الأولى.

في المرتبة الثانية، بحسب عساف، تأتي السندات كثاني وجهة مفضلة.

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وتطرق عساف إلى الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط، وقال "مصر تعد بين الوجهات الاستثمارية المفضلة".

واستطرد "منذ نحو 4 سنوات وأنا أقول إن مصر من الوجهات الاستثمارية الجاذبة".

عن توقعات للحرب التجارية والعلاقة بين الولايات المتحدة والصين، قال عساف "الاتفاق بين واشنطن وبكين كان مهماً للطرفين، فهم لديهم مصلحة وإرادة للاتحاد، وأستبعد أن يتم توقيع المرحلة الثانية من الاتفاق خلال 2020، إلا أننا على المسار الصحيح".

إلى ذلك، أشار عساف إلى أن الاقتصاد الصيني سيستفيد بالتأكيد من الاتفاق، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على الاقتصاد الأميركي، وكذلك الاقتصاد العالمي.

فيما يتعلق ببريكست، قال عساف إن الأسوأ صار خلفنا إلا أن هذا ليس الحل النهائي، إذ لا خروج بدون اتفاق ولدينا 11 شهراً للاتفاق على آلية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.