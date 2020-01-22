- 1/2
- 2/2
أعلن تشكيل حكومة لبنان الجديدة، والتي ضمت 6 وزيرات بينهن زينة عكر عدرا التي عينت في منصبي نائب رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، لتصبح أول امرأة تتولى حقيبة الدفاع في لبنان والوطن العربي.
ومن قبل لم يكن اسم وزيرة الدفاع اللبنانية معروفا على الساحة السياسية اللبنانية.
فزينة عكر عدرا، سليلة أسرة مسيحية أرثوذوكسية، ورشحت من قبل تكتل "لبنان القوى" برئاسة رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية في حكومة سعد الحريري جبران باسيل، ورئيس الجمهورية ميشال عون.
والوزيرة الجديدة زوجة لجواد عدرا رجل الأعمال اللبناني المعروف ومدير عام شركة "الدولية للمعلومات"، وهي واحدة من أبرز الشركات المتخصصة باستطلاعات الرأي في لبنان.
التمثيل النسوي في الحكومة اللبنانية الجديدة لم يقتصر على عدرا، حيث ضمت خمس وزيرات هنّ منال عبد الصمد وزيرة الإعلام، وغادة شريم وزيرة المهجرين، ولميا يمين الدويهي وزيرة العمل، وماري كلود نجم وزيرة العدل، وفرتينيه أوهانيان وزيرة الشباب والرياضة.
كانت هذه تفاصيل خبر «زوجة رجل أعمال عربي شهير» .. تعرف على أول «وزيرة دفاع عربية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.