النشرة: قطع طريق حاصبيا عين فنيا عند مفترق الثانوية وطريق حاصبيا ميمس

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأنه اقدم عدد من ​الطلاب​ على ​قطع طريق​ حاصبيا عين فنيا عند مفترق الثانوية بالحجارة. كما اقدم عدد من الطلاب ​المحتجين​ من حراك حاصبيا على قطع طريق حاصبيا ميمس عند وادي ميمس بالسيارات.

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