رأى رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "​الحكومة​ ​الجديدة​ بحاجة لفرصة ثلاثة أشهر لإثبات جديتها عبر وضع خطة زمنية وواضحة للكهرباء، استعادة الخليوي من ​الدولة​، استعادة قطاع ​النفط​، ​الأملاك البحرية​، وضع خطة متكاملة للنفايات، إنفتاح على ​الدول العربية​، وخطة جدية لتطوير ​الزراعة​ و​الصناعة​ عملية لا ورقية". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: الحكومة الجديدة بحاجة لفرصة ثلاثة أشهر لإثبات جديتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.