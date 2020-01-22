أبلغت مصادر ​الحراك الشعبي​ إلى صحيفة "الجمهورية"، أنّ "تحضيرات تجري بين مكوّنات هذا الحراك، للقيام بتحركات احتجاجيّة نوعيّة، لأنّ ​الحكومة​ الجديدة ما هي سوى حكومة سياسيّة مقنّعة بوجوه مُسمّاة اختصاصيّة ليست سيّدة نفسها، وليست مستقلّة عن الطاقم السياسي الّذي شكّلها؛ وستكون حكمًا مرهونة لمشيئته وتُدار بالطريقة التقليديّة الّتي تسبّبت بالأزمة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الحراك للجمهورية: تحضيرات لتحركات احتجاجية على الحكومة السياسية المقنعة بوجوه اختصاصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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