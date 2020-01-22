اشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن الى اننا "سنكون في المعارضة البناءة المسؤولة والموضوعية، التي تواجه كل حالات الاستهتار والعبث بلبنان على كل المستويات"، مؤكداً في حديث صحفي أن الحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة اللقاء الديموقراطي الذي يمثلها في البرلمان، "ليسا راضيين" عن كيفية تشكيل الحكومة الجديدة.
وشدد أبو الحسن، على أن الأجواء الحالية تظهر أن "من هم في سدّة المسؤولية في لبنان، لم يتعظوا مما حصل في الشارع"، منوهاً بأن الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة حسان دياب "ليس هو من يؤلفها، بل قوى الأمر الواقع الذي سمته هي من تتولى عملية التشكيل من ألفها إلى يائها".
وأضاف أن الحكومة الجدية "لن تحظى بثقة المجتمع الدولي، الذي يرى أن الفريق الذي تمثله خاضع لسياسات خارجية"، داعياً الجميع إلى إخراج لبنان من الصراع الأميركي- الإيراني وهو "في قلبه وفي خضمه".
ورفض أبو الحسن، اتهام المتظاهرين، للحزب التقدمي الاشتراكي، بالفساد، معتبراً أن "ليس من العدل القول إن كل من يتعاطى بالسياسة في لبنان هو فاسد"، مضيفاً أنه "ليس هناك حيادي بكل معنى الكلمة"، ومطالباً بإعطاء الفرصة لأصحاب الكفاءة والخبرات والوجوه الجديدة صاحبة اليد النظيفة والسمعة الطيبة حتى تشارك في عملية الإصلاح المنتظرة من الجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر ابو الحسن: قوى الأمر الواقع تشكّل الحكومة ومَنْ في سدة المسؤولية لم يتّعظوا من الشارع اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.