هارون: هناك نحو 500 مليار ليرة مخصصات للمُستشفيات جاهزة للصرف في وزارة المالية

أشار رئيس نقابة المُستشفيات الخاصة ​سليمان هارون​ في تصريح صحفي، الى أن المُستشفيات وُعدت بصرف جزء من مُستحقاتها من قبل ​وزارة المالية​، لافتاً إلى أن هناك نحو 500 مليار ليرة جاهزة للصرف في الوزارة، فيما تجاوز مجموع المُستحقات المتراكمة للمستشفيات على ​الدولة​ ومختلف الجهات الضامنة الـ 2000 مليار ليرة.

وفيما استبعد صرف كامل المستحقات الجاهزة في "المالية"، أمل بصرف جزء يسير منها لتيسير أمور المُستشفيات.