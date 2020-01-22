أشار رئيس نقابة المُستشفيات الخاصة سليمان هارون في تصريح صحفي، الى أن المُستشفيات وُعدت بصرف جزء من مُستحقاتها من قبل وزارة المالية، لافتاً إلى أن هناك نحو 500 مليار ليرة جاهزة للصرف في الوزارة، فيما تجاوز مجموع المُستحقات المتراكمة للمستشفيات على الدولة ومختلف الجهات الضامنة الـ 2000 مليار ليرة.
وفيما استبعد صرف كامل المستحقات الجاهزة في "المالية"، أمل بصرف جزء يسير منها لتيسير أمور المُستشفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر هارون: هناك نحو 500 مليار ليرة مخصصات للمُستشفيات جاهزة للصرف في وزارة المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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