بري: الأولوية لجلسة الموازنة لإقرارها على أن تليها جلسة الثقة بعد إقرار الحكومة لبيانها الوزاري

أوضح رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، حول سبب تأجيله جلسة مناقشة ​الموازنة​ العامة للسنة الحالية إلى 27 و28 كانون الثاني الحالي، "أنّه قرّر أن يتفرّغ لاتصالات مكثّفة لتذليل العقَد الماثلة في طريق تأليف ​الحكومة​".

وعمّا إذا كانت ​جلسة الثقة​ بالحكومة الجديدة ستسبق انعقاد جلسة مناقشة الموازنة، لفت بري في حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "للحكومة الجديدة بعد إعلان مراسيمها، مهلة شهر لإعداد بيانها الوزاري، وحتّى لو أنجزت بيانها الوزاري قبل موعد جلسة مناقشة الموازنة، فالأولويّة لجلسة الموازنة لإقرارها على أن تليها جلسة الثقة بعد إقرار الحكومة لبيانها الوزاري".