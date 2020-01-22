افاد ​غرفة التحكم المروري​ بأن الطرقات المقطوعة في ​الشمال​ هي: رحبة - الحيصة -المحمرة -ساحة ​العبدة​ -مرياطة -المنية - ​البداوي​ -دوار ​السلام​ -ساحة النور -اوتوستراد ​الميناء​ - ​اوتوستراد البالما​ - ​القلمون​ وكوسبا. ولفتت الى ان الطرقات المقطوعة ضمن نطاق الجنوب هي: الجية مفرق برجا والناعمة. واشارت الى ان الطرقات المقطوعة في البقاع هي: مفرق المصنع راشيا - عنجر -دير زنون - مفرق المرج - حوش الحريمة -جب جنين - غزة - مفرق ضهر الاحمر - مستديرة زحلة - سعدنايل - تعلبايا - مفرق قب الياس - جديتا العالي. وذكرت بأن الطرقات المقطوعة من جبيل الى بيروت هي: اوتوستراد جبيل - البوار - الذوق جسر الاوكال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية صباح اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.