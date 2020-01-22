دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters مبعوث أمريكي يصف عرض نائب إيراني مكافأة مالية لمن يقتل ترامب بأنه "سخيف" جنيف (رويترز) - وصف مبعوث أمريكي يوم الثلاثاء عرض نائب إيراني مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار لمن يقتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "سخيف" وقال إنه يبرز "الأسس الإرهابية" للحكومة الإيرانية. وقال روبرت وود السفير الأمريكي لشؤون نزع السلاح للصحفيين في جنيف "إنه (عرض) سخيف ويعطيك فكرة عن الأسس الإرهابية لذلك النظام وكيف يجب على ذلك النظام أن يغير سلوكه". (إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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