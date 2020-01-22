شكرا لقرائتكم خبر عن 8 اقتراحات برغبة فى البرلمان بشأن تطوير مكاتب الشهر العقارى الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها يوم الثلاثاء، الأسبوع المقبل، 8 اقتراحات برغبة موجهة للحكومة، بشأن تطوير مكاتب الشهر العقارى فى كل المحافظات، وإنشاء مكاتب جديدة فى بعض المدن والقرى، ويطالب النواب بوضع هذه الطلبات فى الخطة العاجلة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير المكاتب القديمة وإنشاء مكاتب شهر عقارى وتوثيق جديدة فى المناطق التى تحتاج لها.

ومن أهم الاقتراحات برغبة التى سيتم مناقشتها فى اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى الأسبوع القادم، يوم الثلاثاء، الاقتراحات التالية:

1 - الاقتراح برغبة المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن إنشاء شهر عقارى بقرية منشية البدوى بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

2 ـ الاقتراح برغبة من النائب شريف فخرى بشأن تطوير مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية.

3 ـ اقتراح برغبة من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن إنشاء مكتب شهر عقارى مميكن بحى المرج بمحافظة القاهرة.

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4 ـ اقتراح برغبة من النائب هانى أباظة بشأن إنشاء مكتب شهر عقارى بالوحدة المحلية بالزهراء بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

5 ـ اقتراح برغبة من النائب محمد عبد الهادى حبيب، بشأن فتح شهر عقارى بالرحمانية بمركز أبو كبير – الشرقية.

6 ـ اقتراح برغبة مقدم من النائب حامد بلال جهجهة، بشأن زيادة عدد أيام العمل بمكتب توثيق الشهر العقارى بدمرو مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

7 ـ الاقتراح برغبة من النائب سمير البطيخى، بشأن إقامة مكاتب شهر عقارى خاصة على مستوى الجمهورية وفقا للوائح التى تضعها وزارة العدل.

8 ـ اقتراح برغبة مقدم من النائب حسنى حافظ، بشأن استمرار العمل بمكاتب توثيق الشهر العقارى بمحافظة الإسكندرية فى الأندية والنقابات طول أيام الأسبوع.