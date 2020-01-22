مسؤول عراقي: العراق يرفع سقف إنتاج مصافي التكرير إلى 880 ألف برميل يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ):

صرح مسؤول عراقي بأن طاقة مصافي التكرير مجتمعة في العراق وصـلت إلـى 800 ألــف بـرمـيـل يـومـيـا وأن العراق ماض برفعها الى مليون برميل يوميا خلال سنوات.

وقال حامد يونس الزوبعي، وكيل وزارة النفط لشؤون التكرير لصحيفة الصباح الحكومية اليوم الأربعاء إن "الارتفاع في طاقات التكرير من المصافي الحالية رفع مستويات إنتاج البنزين إلى 15 مليون لتر يوميا و20 مليونا من مادة الكاز أويل وسبعة ملايين لتر من مادة النفط الأبيض وكميات من النفط الأسود كناتج عرضي يصل إلى 50 ألف متر مكعب يوميا إلى جانب المنتجات الأخرى كالزيوت والأسفلت وغيرها".

وتــوقــع أن ترتفع "الــطــاقــة الـتـكـريـريـة للمصافي إلــى أكـثـر مـن مـلـيـون بـرمـيـل يوميا في حال إدخـال مصافي الصمود بشكل كامل للخدمة ومـصـفـاة كــربــلاء قيد الإنشاء حاليا ، الأمـــر الـــذي يـسـهـم بـزيـادة كميات المشتقات المنتجة في عموم المصافي".

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وأوضح المسؤول العراقي أن "كمية المشتقات المنتجة في المصافي تسد الحاجة المحلية باستثناء مادتي البنزين والكاز أويل ـ إذ تقوم الوزارة باستيراد ما يقارب 10 ملايين لتر من مادة البنزين إضافة إلى نحو 5 مـلايـين لتر مـن مــادة الـكـاز أويــل لسد حاجة وزارة الكهرباء لإنتاج الطاقة الكهربائية".

وذكر وكيل وزارة النفط أن الـــوزارة طــرحــت خـمـس مــصــافي أمام الشركات الأجنبية لــلاسـتــثــمــار وهــي مصفاة الناصرية الاستثمارية بطاقة 150 ألف برميل يوميا ومصفاة ميسان بطاقة 150 ألف بـرمـيـل يـومـيـا وطـرح مصفاة الـفـاو بطاقة تكريرية تـقـدر بــ 300 ألـف برميل يوميا ومصفاة البصرة بطاقة 150 ألف برميل ومصفاة كركوك بطاقة 70 ألف برميل يوميا.

وتجاوز سقف إنتاج النفط الخام في العراق 4 ملايين و500 ألف برميل يوميا بعد الاستعانة بشركات نفطية عالمية بارزة منها نحو 3ملايين و500ألف برميل لأغراض التصدير للأسواق العالمية.