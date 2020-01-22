صرف صحي ووحل..جرارات زراعية تنقل مراقبين الامتحانات للجانهم بكفر الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

لجأ معلمون من مراقبي امتحانات الشهادة الإعدادية، في لجان إحدى مدارس قرية جماجمون، التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، الإثنين، إلى نقلهم لمقر عملهم لجان الامتحانات باستقلال الجرارات الزراعية، بسبب سوء حالة القرية، وصعوبة السير في مداخلها وشوارعها، إثر انتشار الوحل الناتج عن تراكم مياه الصرف الصحي، ومخلفات الأمطار في كل شوارع وأنحاء القرية.

عبد الحكيم فتحي، من أهالي قرية جماجمون، قال لمصراوي، إن القرية الوضع فيها سئ جدا للغاية، بسبب انتشار مياه الصرف الصحي، في كل أنحاء القرية، ومخلفات الأمطار، ما أدى إلى تحويل شوارع القرية إلى برك ومستنقعات من الوحل، وأصبحت الجرارات الزراعية هي الوسيلة الوحيدة التي لجأ إليها المعلمون مراقبي لجان الشهادة الإعدادية للوصول إلى لجان عملهم.

وأوضحت هبة محمود، من شباب القرية، أن انتشار الوحل في كل أنحاء القرية الناتج عن مياه الصرف الصحي، ومخلفات الأمطار، تسبب في حدوث العديد من المخاطر للاطفال، وكبار السن، وكذا سببا في صعوبة سير أهالي القرية، في شوارعها، بجانب مشهد لاحظه أهالي القرية وهو وصول مراقبي امتحانات الإعدادية إلى لجانهم على جرارات زراعية.

وفي السياق قال اللواء خالد حسن مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن هناك أعمال جارية خاصة برفع مياه الأمطار، والصرف الصحي، بقريتي جماجمون، وكفر إبراهيم، وتسليك وتطهير خطوط الصرف الصحي، وإصلاح خطوط المياه، وخطوط الطرد، وذلك بدعم معدات كسح من المحافظة لرفع المياه ومخلفات الأمطار.