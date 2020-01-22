كوريا الشمالية تعلن عدم التزامها بوقف التجارب النووية

أعلنت كوريا الشمالية، أنها لن تلتزم بوقفها الطوعى للاختبارات النووية والصاروخية، بسبب العقوبات التى تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على نظام البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، قال يو يونج، تشول مستشار بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في جنيف، خلال مؤتمر نزع السلاح المدعوم من قبل الأمم المتحدة، أمس ، الثلاثاء، إننا لم نجد أى سبب لالتزام

أحادي الجانب بعد فشل الطرف الآخر بالوفاء به، متهماً واشنطن بالتشدد بتطبيق عقوبات غير إنسانية، على بلاده.

وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، حذر تشول، من أنه وفي حال استمرار "السياسة الأميركية العدائية" تجاه بلاده، فلن يكون هناك أي نزع للسلاح.

وكانت شركة سياحة صينية ، قالت الثلاثاء

، إن كوريا الشمالية ستفرض حظرا مؤقتا على دخول السائحين الأجانب بسبب انتشار سلالة جديدة مميتة من فيروس كورونا في الصين.ويأتي معظم السائحين الأجانب لكوريا الشمالية من الصين، الداعم الرئيسي لبيونج يانج.وقالت شركة يونج بايونير تورز، وهي شركة لسياحة المغامرات مقرها الصين، في بيان إن كوريا الشمالية ستغلق اعتبارا من غد الأربعاء ، وبشكل مؤقت حدودها أمام جميع السائحين الأجانب كإجراء احترازي ضد الفيروس الذي انتشر بسرعة من مدينة ووهان الصينية.