استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، النار على ثلاثة شبان فلسطينيين قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة ما أدى إلى استشهادهم.

وأعلن جيش الاحتلال أن دبابة أطلقت النار على ثلاثة شبان فلسطينيين بزعم محاولتهم التسلل عبر السياج الفاصل.

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