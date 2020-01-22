حالة الطقس: أمطار وجو شديدة البرودة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتكون الأجواء باردة جدا في معظم المناطق، مع فرصة ضعيفة لهطول زخات محلية في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية.

ويتوقع الراصد الجوي أن يتراجع الهطول المطري بشكل كبير حيث ستقتصر الأمطار على المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد وبشكل محدود.

ويسود جو شديد البرودة دون تغير ملموس على الحرارة المنخفضة جدا.

وفي يوم الخميس، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها السنوية بنحو 4 درجات، وتكون الأجواء باردة إلى باردة جدا في مختلف المناطق، مع فرصة لتساقط زخات محلية متفرقة في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية.

في يوم الجمعة، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتستمر فرص الأمطار بالهطول في مختلف المناطق خصوصاً في النصف الأول من النهار.

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وتتأثر البلاد برياح قطبية خلال ساعات النهار لتصبح الأجواء شديدة البرودة في مختلف المناطق، مع فرصة ضعيفة لهطول أمطار مخلوطة بالثلوج فوق بعض القمم العالية لفترة محدودة.

وتضعف فرص الهطولات خلال ساعات المساء والليل مع أجواء شديدة البرودة، وتكون الرياح شمالية غربية مع هبات نشطة السرعة.

بينما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع بسيط على درجات الحرارة وتستقر الأجواء في عموم البلاد مع بقاء الأجواء باردة إلى باردة جدا بشكل عام في مختلف المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء شديدة البرودة ويحذر من خطر تشكل الصقيع في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.