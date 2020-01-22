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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 440 مصاب وتسع وفيات من الفيروس الجديد والان نبدء بالتفاصيل
قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الأربعاء، إنه تأكد إصابة 440 شخصا بفيروس كورونا الجديد في 13 إقليما بالصين حتى يوم أمس الثلاثاء، وإن عدد الوفيات بلغ تسع حالات وثمة أدلة على انتقال العدوى التي تصيب الجهاز التنفسي من مريض إلى آخر.
وقال لي بن نائب وزير اللجنة لوسائل الإعلام: إنه لن يسمح بدخول الماشية الحية مدينة ووهان بوسط الصين والتي ظهر فيها الفيروس.
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