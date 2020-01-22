الجبير أمام البرلمان الأوروبي: قطر تدعم التطرف وإعلامها يروج للكراهية

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، إن قطر تمول الجماعات المتطرفة مثل تنظيم حزب الله، ووسائل إعلامها تروج لخطاب الكراهية.

جاء ذلك في خطاب ألقاه الجبير أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي التي كرست جلسة خاصة بهذه المناسبة لإجراء نقاش عام حول العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

وأضاف الجبير في كلمته: "على الإخوة القطريين تغيير سلوكهم"، مشيرا إلى أن المملكة عملت على الحفاظ قدر الإمكان على سير أداء مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح أن المملكة نجحت في تحقيق إنجازات مهمة لصالح المرأة في مختلف القطاعات وتمكينها من حقوقها.



وقال الجبير: "نريد وضع حد لكل تطرف لوضع نظام التسامح، وأن يرى العالم مجتمعنا مجتمعًا حديثا ومتسامحًا، ونأمل الإسراع في عملنا للمضي قدما لصالح السعوديين".

وأردف: "إننا نقف على نتائج سياستنا وحيث سُجلت زيادة في الاستثمارات الأجنبية وزيادة في عدد الشركات الأجنبية العاملة في المملكة، مما يعكس ثقة فعلية في عملية الإصلاح ".

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وجرى نقاش بين الجبير والنواب الأوروبيين، حيث تطرق لعدد من المسائل التي تتعلق بالوضع الإقليمي والموقف في اليمن وملف حقوق الإنسان.

وأكد أن المملكة لا تتلقى أي درس من أحد، ولا تعطي دروسًا لأي أحد وإنما نحن أصدقاء وحلفاء، ولكن لا يمكن محاكمة دولة ذات سيادة بدون المعلومات والمعطيات الكافية .

وحول تركيا قال الجبير: "إن تركيا دولة مهمة ونقيم معها علاقات اقتصادية جدية، ولكنها تتدخل في شؤون سوريا وفي شؤون ليبيا، ونحن نأمل مواصلة العلاقات معها وأن تكون عضوًا مسؤولًا يسهم في الاستقرار".





من جانبه، رحب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس التشريعي الأوروبي ديفيد ماكستير بالجبير، مشددًا على أهمية العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي.



وقال: "إن البرلمان الأوروبي يتابع التوتر المتصاعد والمتقلب والتوتر بين إيران والولايات المتحدة وإن خفض التصعيد يبدو ضروريا" .

وأضاف أن البرلمان يريد أيضًا معرفة سبل حلحلة الوضع في اليمن وتطورات المدون رائف بدوي الذي أسند إليه البرلمان في السابق جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون المشترك، وبحث المستجدات المتعلقة بالساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.