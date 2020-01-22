مصادر الشرق الأوسط: أميركا تستعد لبدء موجة جديدة من العقوبات على حزب الله

توقّعت أوساط سياسيّة ودبلوماسيّة في العاصمة ​واشنطن​، لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "يشكّل "المؤتمر الثالث ل​مكافحة الإرهاب​" في العاصمة الكولومبية بوغوتا، إشارةً الإنطلاق لبدء موجة جديدة من ​العقوبات الأميركية​، تستعدّ إدارة الرئيس الأميركية ​دونالد ترامب​ لفرضها على ​إيران​ وأدواتها، خصوصًا ضدّ "​حزب الله​".

ولفتت إلى أنّ "العقوبات مصمّمة لفرض قيود على شركات صيرفة ماليّة ​لبنان​يّة وأُخرى عراقيّة، يتولّى بعضها تبييض الأموال ونقلها من بلدان أميركيّة لاتينيّة ومن ​العراق​. ويُعتقد أنّ تلك الأموال هي الّتي سمحت لـ"حزب الله" بمواصلة أنشطته الماليّة والاقتصاديّة والتجاريّة والاجتماعيّة، ودفع الرواتب وبالعملة الصعبة لعناصره ولجمهوره، الّذي لا يزال بعيدًا عن تداعيات الأزمة الماليّة الخانقة الّتي يعيشها لبنان؛ خصوصًا الفئات الشعبية الّتي باتت عاجزة عن تأمين لقمة عيشها".