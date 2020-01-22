شدّد عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​نديم الجميل​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "حكومة "​حزب الله​"، حكومة محور الممانعة، حكومة حلفاء الأنظمة القمعية، ليست إلّا دليلًا على هيمنة "حزب الله" المستمرّة وسيطرته الكاملة على كلّ مفاصل الدولة بكلّ مكوناتها، من رأس هرمها وصولًا إلى السلطات التشريعيّة والتنفيذيّة".

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كانت هذه تفاصيل خبر نديم الجميل: حكومة حزب الله ليست دليلا إلا على هيمنته وسيطرته على كل مفاصل الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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