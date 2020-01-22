غوتيريس رحب بإلاعلان عن حكومة لبنان: نتطلع للعمل مع دياب لدعم برنامج الإصلاح

رحب الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالإعلان عن تشكيل حكومة جديدة للبنان اليوم. وقال انه يتطلع إلى العمل مع رئيس الوزراء حسان دياب ومجلس الوزراء المقبل، بما في ذلك دعم برنامج الإصلاح في لبنان وتلبية الاحتياجات الملحة لشعبه.
وكرر الأمين العام التزام الأمم المتحدة بدعم لبنان وسيادته واستقراره واستقلاله السياسي وفقاً لإعلان الطائف وبعبدا، وتنفيذه الفعال لقرارات مجلس الأمن 1701 (2006) ، 1559 (2004) وغيره من القرارات ذات الصلة التي لا تزال ضرورية لاستقرار لبنان والمنطقة.
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