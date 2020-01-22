غوتيريس رحب بإلاعلان عن حكومة لبنان: نتطلع للعمل مع دياب لدعم برنامج الإصلاح

رحب الأمين العام للامم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ بالإعلان عن تشكيل ​حكومة​ جديدة ل​لبنان​ اليوم. وقال انه يتطلع إلى العمل مع رئيس الوزراء حسان دياب و​مجلس الوزراء​ المقبل، بما في ذلك دعم برنامج الإصلاح في لبنان وتلبية الاحتياجات الملحة لشعبه.

وكرر الأمين العام التزام ​الأمم المتحدة​ بدعم لبنان وسيادته واستقراره واستقلاله السياسي وفقاً لإعلان ​الطائف​ و​بعبدا​، وتنفيذه الفعال لقرارات ​مجلس الأمن​ 1701 (2006) ، 1559 (2004) وغيره من القرارات ذات الصلة التي لا تزال ضرورية لاستقرار لبنان والمنطقة.