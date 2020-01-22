9 وفيات بفيروس كورونا المستجد في الصين وأكثر من 400 مصاب

علنت السلطات ​الصين​ية أنّ حصيلة ​فيروس كورونا​ المستجدّ الذي يتفشّى في الصين ارتفعت إلى تسع ​وفيات​ وأكثر من 400 مصاب في عموم أنحاء البلاد، محذّرة من خطر انتشار هذا الفيروس بصورة أسرع بسبب قدرته على التحوّل.

وقال نائب وزير اللجنة الوطنية للصحة لي بين خلال ​مؤتمر​ صحافي إنّ الفيروس الذي ينتقل عبر الجهاز التنفسي "يمكن أن يتحوّل وأن ينتشر بصورة أسرع".

وكانت حصيلة سابقة أعلنتها ​السلطات الصينية​ أفادت بوفاة ستة أشخاص وإصابة 300 آخرين بالفيروس الجديد المنتمي لسلالة فيروسات كورونا المسبّبة لمتلازمة "سارس" التنفسيّة الحادّة.